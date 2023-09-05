Некоторым людям не стоит держать кактусы дома: почему

Возможно, вы даже не догадываетесь, но растения, которые украшают ваш дом, могут влиять на атмосферу в помещении и ваше настроение. В частности, кактусы также могут оказать негативное влияние.

Об этом сообщили в Pixel. Кактусы отметили, что это не лучший выбор для каждого. Они могут оказывать влияние на энергетику, психологию и здоровье человека.

Читайте также: 7 признаков, что в доме много отрицательной энергии

Энергетика кактусов

Согласно эзотерическим учениям, кактусы обладают сильной энергетикой, которая может быть как положительной, так и отрицательной. С одной стороны, они считаются защитниками дома от негативных воздействий, таких как сглаз, порча или злые духи.

Видео дня

Эффект на психику и характер

Кактусы также оказывают влияние на психику и характер человека. Они могут помочь вспыльчивым и импульсивным людям стать более спокойными и сдержанными. Однако для мягких и чувствительных лиц эти растения могут быть вредными, поскольку они могут угнетать эмоции и делать человека более замкнутым.

Кому не рекомендуется держать кактусы:

Тем, кто стремится к атмосфере уюта и гармонии: если вы хотите создать дома атмосферу уюта, гармонии и любви, то вам следует избегать кактусов. Эти растения могут нарушить этот баланс и вызвать раздражение, конфликты или даже разводы.

Тем, кто страдает от депрессии, тревоги или нервозности: для тех, кто уже склонен к депрессии, тревоги или нервозности, кактусы могут усилить эти состояния и лишить вас радости жизни.

для тех, кто уже склонен к депрессии, тревоги или нервозности, кактусы могут усилить эти состояния и лишить вас радости жизни. Беременным или тем, кто планирует иметь детей: Если вы беременны или планируете завести детей, стоит подумать, хотите ли вы держать кактусы дома. Они могут негативно отразиться на здоровье и развитии вашего будущего плода или ребенка.

Если вы беременны или планируете завести детей, стоит подумать, хотите ли вы держать кактусы дома. Они могут негативно отразиться на здоровье и развитии вашего будущего плода или ребенка. Тем, кто занимается творчеством или интеллектуальной работой: Если ваша работа связана с творчеством или интеллектуальной работой, то кактусы могут подавлять ваш потенциал и тормозить вашу фантазию.

Напомним, что некоторые растения вредны, поэтому их нужно вынести из дома. Какие именно вазоны представляют опасность, читайте в материале UAportal.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!