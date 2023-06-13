Некоторым пенсионерам прибавят более 500 грн к пенсии: о чем идет речь

В Украине ряд пенсионеров имеют права на доплаты к пенсионным выплатам. В частности, надбавку назначают при достижении определенного возраста.

Когда пенсионеру исполняется 70 лет, к пенсии прибавляют 300 грн. Об этом сообщает издание "На пенсии".

Впрочем, такую доплату не начислят гражданам, у которых пенсия выше 10340 грн. Какие доплаты платят:

люди от 80 лет будут получать 570 грн;

люди в возрасте 75-80 лет – 456 грн;

люди в возрасте 70-75 лет – 300 грн.

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Отмечается, что при достижении 75 лет доплаты не суммируются, а увеличиваются. То есть к 300 грн надбавки прибавят 156 гривен, и сумма доплаты будет составлять 456 грн.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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