Деяким пенсіонерам додадуть понад 500 грн до пенсії: про що мова

В Україні низка пенсіонерів має прав на доплати до пенсійних виплат. Зокрема, надбавку призначають при досягненні певного віку.

Коли пенсіонеру виповнюється 70 років, до пенсії додають 300 грн. Про це повідомляє видання "На пенсії".

Втім, таку доплату не нарахують громадянам, в яких пенсія вища за 10 340 грн. Які доплати сплачують:

люди віком від 80 років отримуватимуть 570 грн;

люди віком 75-80 років – 456 грн;

люди віком 70-75 років – 300 грн.

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Зазначається, що при досягненні 75 років, доплати не сумуються, а збільшуються. Тобто, до 300 грн надбавки додадуть 156 гривень, і сума доплати становитиме 456 грн.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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