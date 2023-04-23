Невероятная находка: ученые исследовали, как одевались люди 40 тысяч лет назад

К югу от Барселоны был найден фрагмент кости животного, на котором были пятнышки, сделанные человеком. Возможно, это была доска для выделки кожи и она показывает, как проходил технологический процесс древних людей. Судя по виду находки, мастер помещал кость под шкуру животного и пробивал в ней дыры, создавая отверстия для швов. Находка насчитывает около 40 тысяч лет.

Об этом пишет Science News.

Она использовалась еще до появления иголок. Можно утверждать, что это самый древний найденный учеными инструмент для шитья. Доска имеет длину 11 сантиметров и 28 проколов, 10 из которых расположены ровно один за другим.

Археологом из Университета Бордо во Франции Люком Дойоном было выдвинуто предположение, что точки возникли в процессе работы над кожаными изделиями.

Действительно, когда ученый с командой прокалывали расположенную на кости шкуру заостренными камнями или рогами – появлялись похожие точки.

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Кроме того, ученые подтвердили, что 10 ровно расположенных точек были сделаны специально для того, чтобы делать в шкуре отверстия, через которые в дальнейшем продевали нити.

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