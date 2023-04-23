Неймовірна знахідка: вчені дослідили, як вдягались люди 40 тисяч років тому

На південь від Барселони був знайдений фрагмент кістки тварини, на якому були цятки, зроблені людиною. Можливо, це була дошка для вичинки шкіри і вона показує як проходив технологічний процес давніх людей.Судячи із вигляду знахідки, майстер поміщав кістку під звірячу шкуру та пробивав у ній дірки, створюючи отвори для швів. Знахідка налічує близько 40 тисяч років.

Про це пише Science News.

Вона використовувалась ще до появи вушкових голок. Можна стверджувати, що це найдавніший знайдений вченими інструмент для шиття. Дошка має довжину 11 сантиметрів та 28 проколів, 10 з яких розташовані рівно один за одним.

Археологом з Університету Бордо у Франції Люком Дойоном було висунуте припущення, що цятки виникли в процесі роботи над шкіряними виробами.

Дійсно, коли вчений з командою проколювали розташовану на кістці шкуру загостреним камінням чи рогами – з‘являлись схожі цятки.

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Крім того, вчені підтвердили, що 10 рівно розташованих цяток були зроблені спеціально для того, щоб робити в шкурі отвори, через які в подальшому протягували нитки.

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