Новые категории украинцев смогут получить жилищную субсидию: кто может рассчитывать на помощь

В Украине расширен перечень категорий граждан, имеющих возможность получать государственные субсидии. Эта финансовая поддержка помогает выравнивать стоимость жилищно-коммунальных услуг, если она превышает среднемесячный доход семьи.

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Среди лиц, которые теперь могут получать субсидии, определены следующие группы согласно решению Кабинета министров Украины №340:

Лица, находившиеся в плену после начала полномасштабного вторжения в российскую федерацию. Военные и работники силовых структур, участвующих в вооруженных конфликтах (ВСУ, Национальная гвардия Украины, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки, Госпогранслужба, Государственная служба транспортной безопасности, МВД, Национальная полиция, Управление государственной охраны, Государственная специальная связь, другие военные формирования, созданные согласно законодательству).

Для подтверждения пребывания в плену продолжительностью не менее месяца требуются соответствующие документы. Следует также отметить, что военные, принимавшие участие в проведении антитеррористической операции и операции объединенных сил, также имеют возможность получать субсидии.

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Теперь также разрешено предоставлять сведения о лице, зарегистрированном по определенному адресу, но не проживающему по нему. Однако следует учесть, что субсидия будет предоставляться только для одного места жительства: а именно зарегистрированного, декларируемого или фактического.

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Не считая того, некие категории могут быть лишены права на субсидии. В частности, социальную помощь могут не начислять в следующих случаях:

Площадь квартиры превышает 130 квадратных метров или площадь дома превышает 230 квадратных метров. Один из членов семьи имеет депозитный счет или владеет облигациями внутреннего государственного займа, общая сумма которых превышает 100 000 гривен. Один из членов семьи за предыдущий год приобрел валюту на сумму, эквивалентную 50 000 гривен. В семье есть автомобиль, возраст которого меньше пяти лет. Семья имеет два или более автомобилей, которым не больше 15 лет. В семье присутствует не обучающийся взрослый член, официально не работающий и не имеющий статуса безработного. Один из членов семьи работает, но заработная плата ниже минимального размера оплаты труда. Один из членов семьи не платит единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в течение трех месяцев. Задолженность за коммунальные услуги превышает 680 гривен за три месяца. Но если долг обжалован в суде, субсидию могут начислить. Один из членов семьи в течение года перед обращением за субсидией совершил покупку на сумму более 50 000 гривен.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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