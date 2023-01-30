Новые правила получения жилищных субсидий: что изменится с 1 февраля

В Украине с 1 февраля 2023 года начнут действовать новые правила получения жилищных субсидий. Они будут касаться перевода средств коммунальным предприятиям.

Скоро украинцам субсидию не зачислят автоматически. Деньги будут поступать на счет и их нужно будет самому платить за потребленные услуги коммунальным предприятиям. Как пояснила "Суспильному" заместитель руководителя главного управления Пенсионного фонда в Житомирской области Светлана Антонюк, отменяется возможность безналичной оплаты льгот за пользование ЖКУ.

Читайте также: Новые нормы потребления для начисления субсидий на коммунальные услуги

Видео дня

"Если человек открыл счет в банке, то эти деньги будут начисляться туда. И это будут деньги человека. Если человек не открыл счет в банке или не предоставил информацию о том, куда нужно переводить эти выплаты, деньги будут поступать в Ощадбанк. Нужно будет обратиться в Ощадбанк и получить эти деньги, а после этого открыть личный счет в этом или другом банке - для дальнейшей возможности перечисления денег", — пояснила она.

Антонюк отметила, что украинцам нужно будет снять начисленные средства и самим оплатить коммуналку.

Те, кто получал жилищную субсидию и не претендует на изменение ее размера, не нужно будет обращаться в банк, пенсионеры будут получать помощь на оплату ЖКУ на Укрпочте, деньги будут поступать вместе с пенсионными выплатами.

Людям непенсионного возраста смогут получить субсидию на Укрпочте тоже. Для этого им будет нужно либо открыть счет в банковском учреждении, либо продолжать получать жилищные субсидии в отделениях почты.

Читайте также: Еще одна категория украинцев может получить субсидии на оплату коммуналки в Украине

Как оформить субсидию?

Право на жилищную субсидию имеют граждане с низким доходом, не позволяющим в полной мере оплачивать коммунальные услуги;

Чтобы рассчитать размер субсидии, на которую можно рассчитывать, следует воспользоваться специальной формулой.

Чтобы оформить помощь, нужно подать заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии, а также декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением льготы.

Напомним, ранее мы писали, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!