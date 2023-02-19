Новый вид древесной лягушки обнаружили в Эквадоре: удивительные цвета (фото)

В тропических Андах в Эквадоре обнаружили новый вид лягушек. Его назвали в честь Джона Рональда Руэла Толкина – автора известных произведений фэнтези.

Исследователи обнаружили пока одну особь Hyloscirtus tolkieni в пределах национального парка Рио-Негро-Сопладора. На этой территории обитает много редких и эндемичных растений и животных.

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Ученые, описавшие лягушку, говорят, что срочно необходимы исследования и мониторинг, чтобы лучше понять этот уникальный вид и оценить потенциальные угрозы его выживанию, такие как инвазивные виды, новые заболевания или изменение климата, пишет SkiNews.

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Директор Музея зоологии в Университете Сан-Франциско де Кито и соавтор исследования Hyloscirtus tolkieni описал новый вид лягушек так: "Она имеет удивительные цвета, и, казалось бы, живет во вселенной фантазий, подобных тем, которые создал Толкин".

Отмечается, что в течение нескольких недель в 2020 году ученые исследовали разные районы национального парка Рио-Негро-Сопладора на юге Эквадора, однако обнаружили лишь одну из ранее неизвестных лягушек.

"Мы нашли одну особь этого нового вида лягушек, которая, на наш взгляд, поражает своей окраской и большими размерами", — рассказал ассоциированный научный сотрудник Музея зоологии Университета Сан-Франциско де Кито и соавтор исследования Хуан Карлос Санчес Нивисела.

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По его словам, эта лягушка достаточно велика – ее длина составляет 65 миллиметров. Она имеет серовато-зеленую спину с желтыми пятнами и черными пятнышками, а также бледно-розовую и черную кайму по телу. Ее горло, живот и бока, а также нижняя сторона ног золотисто-желтые с большими черными пятнами и точками, а пальцы имеют черные полосы и пятна.

Обитает Hyloscirtus tolkieni вдоль потоков в тропических Андах Эквадора. Она принадлежит к роду лягушек, гнездящихся в потоках. Подробная статья о новом виде лягушек опубликована в журнале ZooKeys.

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