Нулевая субсидия: кому могут назначить такие выплаты и почему

Украинским гражданам иногда назначают жилищные субсидии, размер которых может быть равен нулю. Об этом пишет Пенсионный фонд Украины.

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Жилищная субсидия является формой адресной помощи, получаемой членами домохозяйства для компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги, управление многоквартирным домом, сжиженный газ, твердое или жидкое печное топливо. Субсидия назначается, если есть разница между суммой, уплаченной за жилищно-коммунальные услуги и обязательным платежом.

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Размер обязательного платежа устанавливается индивидуально для каждой семьи и зависит от дохода членов домохозяйства. Однако если после расчета оказывается, что разница и размер субсидии имеют нулевое или отрицательное значение, то субсидия будет составлять ноль гривен. Это означает, что суммы, уплаченные за жилищно-коммунальные услуги, не превышают обязательный платеж.

"Нулевую" субсидию могут назначать летом или в октябре, когда отопление работает неполный месяц. Однако для каждой коммунальной услуги все еще нужно платить обязательную плату, даже если субсидия предназначена.

Получатели субсидий будут проверены для выявления нарушителей условий получения социальной помощи. Эта проверка будет включать сравнение данных из четырех реестров:

реестра застрахованных лиц, которым руководит Пенсионный фонд Украины;

реестра Государственной налоговой службы;

реестра Миграционной службы;

реестра актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции.

Это важно для очистки списков от правонарушителей, пытающихся получать социальные выплаты, включая субсидии.

Ожидается, что объем неправомерно полученного пособия может превышать 10%. Поэтому финансовую помощь будут получать только те, кто действительно нуждается.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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