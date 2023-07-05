Нульова субсидія: кому можуть призначити такі виплати та чому

Українським громадянам іноді призначають житлові субсидії, розмір яких може дорівнювати нулю. Про це пише Пенсійний фонд України.

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Житлова субсидія є формою адресної допомоги, яку отримують члени домогосподарства для компенсації витрат на житлово-комунальні послуги, управління багатоквартирним будинком, скраплений газ, тверде або рідке пічне паливо. Субсидія призначається, якщо є різниця між сумою, сплаченою за житлово-комунальні послуги, та обов'язковим платежем.

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Розмір обов'язкового платежу встановлюється індивідуально для кожної сім'ї і залежить від доходів членів домогосподарства. Однак, якщо після розрахунку виявляється, що різниця та розмір субсидії мають нульове або від'ємне значення, то субсидія становитиме нуль гривень. Це означає, що суми, сплачені за житлово-комунальні послуги, не перевищують обов'язковий платіж.

"Нульову" субсидію можуть призначати влітку або в жовтні, коли опалення працює неповний місяць. Проте для кожної комунальної послуги все ще потрібно сплачувати обов'язкову плату, навіть якщо субсидія призначена.

Отримувачі субсидій будуть перевірені для виявлення порушників умов отримання соціальної допомоги. Ця перевірка включатиме порівняння даних з чотирьох реєстрів:

реєстру застрахованих осіб, яким керує Пенсійний фонд України;

реєстру Державної податкової служби;

реєстру Міграційної служби;

реєстру актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції.

Це важливо для очищення списків від правопорушників, які намагаються отримувати соціальні виплати, включаючи субсидії.

Очікується, що обсяг неправомірно отриманої допомоги може перевищувати 10%. Тому фінансову допомогу отримуватимуть лише ті, хто дійсно потребує.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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