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О них почти никто не знает, а зря: какие услуги Укрзализныци бесплатны

Цихоцкая Мария

О них почти никто не знает, а зря: какие услуги Укрзализныци бесплатны
Какие услуги Укрзализныци бесплатны

"Укрзализныця" предлагает пассажирам комплекс услуг – как базовых, входящих в стоимость билета, так и дополнительных, оплачиваемых отдельно. Рассмотрим подробнее, на что могут рассчитывать пассажиры во время поездки. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

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Стандартные услуги в обычных поездах:

  • Постельное белье
  • Напитки (чай, кофе, соки) и продукты питания
  • Доступ к холодильнику и микроволновке
  • Аудио- и видеотрансляции
  • Возможность приобретения печатной продукции
  • Оформление дополнительных услуг начальником поезда (перевозка избыточной клади, экспресс-передач)

Бесплатные услуги в Интерсити и Интерсити+:

  • Доставка предварительно оплаченных заказов
  • Информационные объявления
  • Медицинская аптечка
  • Средства гигиены в туалетах
  • Регулярная уборка вагонов
  • Одноразовые подголовники
  • Кипяченая вода
  • Печатная продукция (при наличии)
  • Перевозка ручной клади до 36 кг.
  • Вызов медиков или полиции при необходимости

Дополнительные платные услуги в скоростных поездах:

  • Питание
  • Wi-Fi (где установлено)
  • Доступ к онлайн-кинотеатру
  • Электронная библиотека через QR-код

Приобрести билеты можно:

  • В кассах вокзалов
  • Через обновленный сайт УЗ
  • В мобильном приложении Ukrainska Zaliznytsia
  • С использованием верификации через "Действие.Подпись"

Подробную информацию об услугах и их стоимости можно узнать у проводника вагона или начальника поезда.

Напомним, на какие виды льгот имеют право граждане со статусом "ребенок войны".

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