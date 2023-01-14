Обладают особой "силой": какие цвета помогут привлечь удачу знакам зодиака в 2023 году
Цвета одежды могут влиять не только на настроение человека, но и привлекать удачу или невезение в его жизнь. И хотя многое зависит от отношения к таким мелочам, астрологи советуют прислушиваться к советам, которые составили для всех знаков зодиака.
Определенные цвета считаются "удачными", поскольку придают сил и позитивной энергии владельцам. Это особенно важно на деловых встречах, при заключении контрактов или же на романтическом свидании.
Овен
Цвета, привлекающие удачу в 2023 году, — красный и фиолетовый.
Телец
Цвета, привлекающие удачу в 2023 году, — зеленый и желтый.
Близнецы
Цвета, привлекающие удачу в 2023 году, — синий и золотой.
Рак
Цвета, привлекающие удачу в 2023 году, — красный и желтый.
Лев
Цвета, привлекающие удачу в 2023 году, — белый и оранжевый.
Дева
Цвета, привлекающие удачу в 2023 году, — красный и оранжевый.
Весы
Цвета, привлекающие удачу в 2023 году, — красный и фиолетовый.
Скорпион
Цвета, привлекающие удачу в 2023 году, — желтый и синий.
Стрелец
Цвета,привлекающие удачу в 2023 году, — красный и синий.
Козерог
Цвета, привлекающие удачу в 2023 году, — красный и синий.
Водолей
Цвета, привлекающие удачу в 2023 году, — желтый и синий.
Рыбы
Цвета, привлекающие удачу в 2023 году, — красный, зеленый и белый.
Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.
В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.