Мають особливу 'силу': які кольори допоможуть залучити удачу знакам зодіаку в 2023 році

Кольори одягу можуть впливати не тільки на настрій людини, а й залучати удачу чи невдачу в її життя. І хоча багато залежить від ставлення до таких дрібниць, астрологи радять прислухатися до порад, які склали для всіх знаків зодіаку.

Певні кольори вважаються "вдалими", оскільки надають сил та позитивної енергії власникам. Це особливо важливо на ділових зустрічах, під час укладання контрактів чи романтичному побаченні.

Овен

Кольори, що залучають удачу в 2023 році, - червоний та фіолетовий.

Телець

Кольори, що залучають удачу у 2023 році, — зелений та жовтий.

Близнюки

Кольори, що залучають удачу у 2023 році, — синій та золотий.

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Рак

Кольори, які приваблюють успіх у 2023 році, — червоний і жовтий.

Лев

Кольори, що залучають удачу у 2023 році, — білий та помаранчевий.

Діва

Кольори, що залучають удачу у 2023 році, — червоний та помаранчевий.

Терези

Кольори, що залучають удачу в 2023 році, — червоний та фіолетовий.

Скорпіон

Кольори, що залучають удачу у 2023 році, — жовтий та синій.

Стрілець

Кольори, які приваблюють успіх у 2023 році, — червоний і синій.

Козеріг

Кольори, які приваблюють успіх у 2023 році, — червоний і синій.

Водолій

Кольори, що залучають удачу у 2023 році, — жовтий та синій.

Риби

Кольори, які приваблюють успіх у 2023 році, — червоний, зелений та білий.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.