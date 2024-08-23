Очень рискованно: владельцев электромобилей Tesla призвали никогда не делать Supercharger (фото)

Владельцы электромобилей Tesla, стремясь увеличить скорость зарядки своих авто в жаркую погоду, изобрели необычный "лайфхак". Они подмечали, что зарядка замедляется, когда ручка Supercharger сильно нагревается.

Поэтому некоторые владельцы стали накладывать влажную ткань на ручку, чтобы снизить ее температуру. Пользователи соцсетей уверяют: "Полезнее использовать этот трюк с мокрой тряпкой при подключении к сети с низким уровнем нагрева, когда зарядное устройство должно выдавать тонну тока для достижения 150 кВт".

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Трюк с мокрым полотенцем. Источник: x.com/InsideEVs

Этот метод, хоть и казался эффективным, оказался достаточно рискованным. Как предупреждает сам производитель, влажная ткань мешает работе датчиков температуры в зарядной станции, что может привести к перегреву или даже повреждению оборудования. Кроме того, Tesla отмечает, что этот "трюк" на самом деле не улучшает скорость подзарядки.

Компания призывает владельцев электромобилей воздержаться от использования влажных тканей на ручках Supercharger. Вместо этого, Tesla рекомендует обращаться в сервисные центры в случае возникновения проблем со скоростью зарядки.

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