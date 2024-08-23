Дуже ризиковано: власників електромобілів Tesla закликали ніколи не робити Supercharger (фото)

Власники електромобілів Tesla, прагнучи збільшити швидкість зарядки своїх авто в спекотну погоду, винайшли незвичайний "лайфхак". Вони помічали, що зарядка сповільнюється, коли ручка Supercharger сильно нагрівається.

Тому деякі власники почали накладати вологу тканину на ручку, щоб знизити її температуру. Користувачі соцмереж запевняють: "Корисніше використовувати цей трюк із мокрою ганчіркою під час підключення до мережі з низьким рівнем нагріву, коли зарядний пристрій має видавати тонну струму, щоб досягти 150 кВт".

Вас також зацікавить: Електрокар: що варто знати перед покупкою

Трюк із мокрим рушником. Джерело: x.com/InsideEVs

Цей метод, хоча й здавався ефективним, виявився досить ризикованим. Як попереджає сам виробник, волога тканина заважає роботі датчиків температури в зарядній станції, що може призвести до перегріву або навіть пошкодження обладнання. Крім того, Tesla зазначає, що цей "трюк" насправді не покращує швидкість заряджання.

Компанія закликає власників електромобілів утриматися від використання вологих тканин на ручках Supercharger. Замість цього, Tesla рекомендує звертатися до сервісних центрів у разі виникнення проблем зі швидкістю заряджання.

Пропонуємо дізнатися, як тримання ключів від авто в холодильнику вбереже ваш транспорт від викрадачів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!