Очередной 'хлопок' в Крыму: оккупанты заявляют, что захваченный полуостров атакуют беспилотники

Ночью и с утра 16 января жители Крыма в соцсетях сообщили о звуках взрывов. Оккупационные власти Крыма заверили, что это работает противовоздушная оборона.

Первые сообщения о звуках взрывов появились в российских Телеграмм-каналах сразу после полуночи. "Только что сработало ПВО, вероятно, сбитый беспилотник". Оккупационные власти Крыма заявили, что "средствами противовоздушной обороны уничтожен беспилотный летательный аппарат в районе бухты Севастополя".

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Спустя время жители Севастополя сообщили о новых звуках взрывов. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в соцсетях, что беспилотник сбили "БПЛА сбили над морем по направлению к Бельбеку".

В 10:55 Развожаев добавил: "Ситуация сейчас: сбиты 3 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку. Сохраняем спокойствие".

В 11:37 Развожаев заявил, что ПВО сбила уже 7 беспилотников над морем. Он утверждает, что никаких объектов в самом городе или в акватории не повреждено: "Наши военные уверенно и спокойно отбили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы готовы".

Напомним, что генерал польской армии Роман Полко, являющийся членом Совета по делам безопасности и обороны Польши при президенте, поделился своим прогнозом по войне в Украине. По его мнению, война завершится в 2023 году.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый объяснил, что нужно Украине для того, чтобы переломить ход боевых действий на Донбассе. По его словам, украинские военные нуждаются в более высокоточном оружии от западных союзников.

Также Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление весной 2023 года. По его словам, боевые действия на линии фронта будут самыми жаркими именно в марте.

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