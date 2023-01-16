Чергова 'бавовна' у Криму: окупанти заявляють, що захоплений півострів атакують беспілотники

Уночі та зранку 16 січня мешканці Криму у соцмережах повідомили про звуки вибухів. Окупаційна влада Криму запевнила, що це працює протиповітряна оборона.

Перші повідомлення про звуки вибухів з'явилися у російських Телеграм-каналах одразу після півночі. "Щойно спрацювало ППО, ймовірно, збитий безпілотник". Окупаційна влада Криму заявила, що "засобами протиповітряної оборони знищено безпілотний літальний апарат у районі бухти Севастополя".

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Через деякий час мешканці Севастополя повідомили про нові звуки вибухів. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв написав у соцмережах, що безпілотник збили "БПЛА збили над морем у напрямку до Бельбеку".

О 10:55 Развожаєв додав: "Ситуація зараз: збиті 3 БПЛА над морем. Наші сили та засоби ППО продовжують відбивати атаку. Зберігаємо спокій".

Об 11:37 Развожаєв заявив, що ППО збила вже 7 безпілотників над морем. Він стверджує, що жодних об'єктів у самому місті чи в акваторії не пошкоджено: "Наші військові впевнено та спокійно відбили атаку ворожих безпілотників на Севастополь. Триває контроль повітряної обстановки. Усі оперативні служби напоготові".

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