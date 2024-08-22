Один из самых больших в истории: почти полукилограммовый алмаз нашли в Ботсване (фото)

В Ботсване был обнаружен один из самых больших алмазов в мире – его вес составляет впечатляющие 2492 карата. Этот исключительный камень стал вторым по размеру среди алмазов, когда-либо извлеченных из недр Земли.

Алмаз был обнаружен на шахте Карове канадской горнодобывающей компанией Lucara Diamond Corp. с помощью современных рентгеновских технологий. Его высокое качество и сохранность подтвердили эксперты, сообщает KTAL NBC 6.

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Эта находка имеет историческое значение. Предыдущий рекордсмен по размеру, алмаз Куллинан, был добыт в Южной Африке более столетия назад и весил 3106 каратов. Оба алмаза являются подлинными геологическими чудесами и свидетельствуют о богатстве недр нашей планеты.

Алмаз Lucara в 2492 году карата. Источник: AP

Алмаз Lucara в 2492 году карата. Источник: AP

Алмаз Lucara в 2492 году карата. Источник: Lucara Diamond Corp

Алмаз Lucara в 2492 году карата. Источник: Lucara Diamond Corp

Следует отметить, что больший по размеру алмаз, обнаруженный в Бразилии в XIX веке, считается частью метеорита. Поэтому ботсванский алмаз является самым большим среди образовавшихся в недрах Земли.

Этот уникальный камень будет представлен публике на официальной церемонии, где его сможет осмотреть президент Ботсваны Мокгвитси Массиси. Это событие станет знаковым для страны, уже давно известной своими алмазными месторождениями.

Шахта Карове, где был найден алмаз, уже не раз удивляла мир своими находками. Ранее здесь было добыто несколько алмазов весом более тысячи каратов, что подтверждает ее статус одного из богатейших алмазов месторождений в мире.

Напомним, в США на аукционе Sotheby's было продано за 34 миллиона 800 тысяч долларов бриллиант "Вечный розовый" – его отдали новому владельцу всего за 2 минуты торгов.

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