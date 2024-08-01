Оформление отсрочки от мобилизации: имеет ли право ТЦК направить на ВЛК

Граждан, обратившихся за оформлением отсрочки от мобилизации, не могут направлять на прохождение военно-врачебной комиссии. Направление на такой осмотр возможно только в случае, когда уже принято решение об отклонении запроса на отсрочку.

Юрист Андрей Топчий сообщил об этом на портале b2bconsult.

В случае, когда комиссия при ТЦК принимает решение об отказе в предоставлении отсрочки, военнообязанное лицо будет направлено на прохождение ВВК, где определят уровень его пригодности. Это касается тех, кто подлежит призыву на военную службу по мобилизации.

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Юрист отметил, что военнообязанные не могут быть направлены на ВВК в течение времени от подачи заявления об отсрочке до момента вынесения решения о выдаче этой отсрочки или отказа. Он также отметил, что если заявление не было подано, но поступило сообщение о необходимости посещения ВВК, лицо должно пройти комиссию на общих основаниях.

"Чем раньше вы подадите заявление на получение отсрочки – тем меньше потенциальных сложностей получите в процессе ее получения, если к тому времени Вам уже придет повестка на прохождение ВВК", – пояснил эксперт по праву.

Напомним, ранее адвокат объяснил, что будет, если мужчина за границей не продлит отсрочку.

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