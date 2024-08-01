Оформлення відстрочки від мобілізації: чи має право ТЦК направити на ВЛК

Громадян, які звернулися за оформленням відстрочки від мобілізації, не можуть направляти на проходження військово-лікарської комісії. Направлення на такий огляд можливе лише у випадку, коли вже прийнято рішення про відхилення запиту на відстрочку.

Юрист Андрій Топчій повідомив про це на порталі b2bconsult.

У випадку, коли комісія при ТЦК приймає рішення про відмову у наданні відстрочки, військовозобов'язана особа буде направлена на проходження ВЛК, де визначать рівень її придатності. Це стосується тих, хто підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

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Юрист наголосив на тому, що військовозобов’язані не можуть бути направлені на ВЛК протягом часу від подачі заяви про відстрочку до моменту винесення рішення щодо видачі цієї відстрочки чи відмови. Він також зазначив, що якщо заява не була подана, але надійшло повідомлення про необхідність відвідування ВЛК, особа мусить пройти комісію на загальних підставах.

"Чим раніше ви подасте заяву на отримання відстрочки – тим менше потенційних складнощів отримаєте у процесі її отримання, якщо до того часу Вам вже прийде повістка на проходження ВЛК", – пояснив експерт з права.

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, що буде, якщо чоловік за кордоном не продовжить відстрочку.

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