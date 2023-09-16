Огородники посоветовали, как вылечить почву после помидоров с фитофторозом

Если ваша грядка с помидорами испытала фитофтороз, то нужно восстановить и лечить почву. Это процесс, который может занять 3-4 года, но можно ускорить с помощью растений.

Об этом пишет Время Действий.

В частности, можно использовать злаковые культуры, такие как озимая пшеница и рожь. Они должны быть посеяны осенью после сбора урожая помидоров, а весной почву нужно перекопать.

Еще одной полезной опцией есть посадка горчицы на месте, где росли помидоры. Это растение можно высеять как осенью, так и весной, и оно будет способствовать восстановлению состояния почвы.

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Бобовые растения также известны своими свойствами борьбе с болезнями и профилактикой от вредителей благодаря фитонцидам. Их рекомендуется сажать осенью. Также можно рассмотреть посев репы или редьки осенью или весной, а затем скосить растения и перекопать почву.

Напомним, мы уже писали, как бороться с фитофторозом картофеля.

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