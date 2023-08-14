Дачники объяснили, как сохранить томаты от фитофтороза: пять надежных способов

Фитофтороз томатов, вызванный грибковой инфекцией Phytophthora infestans, является распространенной проблемой, поражающей томаты и картофель. К сожалению, как только инфекция начинает развиваться, урожай быстро уничтожается, и даже сбор помидоров при первых признаках инфекции не может предотвратить их загнивание.

Идентификация заболевания

Фитофтороз томатов распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, споры которого могут переноситься ветром на большие расстояния до 30 км. Он наиболее распространен в тёплых и влажных условиях. Когда томаты поражены болезнью, на созревающих плодах появляются коричневые вдавленные пятна, которые со временем распространяются на листья и стебли.

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Профилактика

Чтобы минимизировать риск заболевания томатов фитофторозом, рекомендуется выращивать их в теплице. Это помогает сохранить листья сухими и способствует более раннему созреванию плодов по сравнению с выращиванием в открытом грунте. Очень важно избегать высадки томатов в почву или компост, ранее содержавший больные растения.

Установите колья

Поддержка растений томатов с помощью кольев, в том числе кустарниковых сортов, необходима для того, чтобы листья не касались почвы. Если вы выращиваете помидоры на открытом воздухе, то защитить растения от дождя можно, создав защитное укрытие, например зонтик из полиэтилена или пластиковую крышу. Это предотвращает попадание брызг дождя на листья и снижает вероятность заражения.

Регулярный полив

Поливайте помидоры по утрам, чтобы дать растениям высохнуть в течение дня, минимизируя влажность ночью. Важно поливать только почву или компост, не допуская увлажнения листьев.

Следует избегать чрезмерного полива, поскольку это может отрицательно сказаться на вкусе помидоров. Подпитывая томаты, выбирайте удобрения с высоким содержанием калия, например, специальные подкормки для томатов, поскольку удобрения с высоким содержанием азота могут увеличить количество листьев и повысить вероятность развития болезни.

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Обеспечьте вентиляцию

Выберите солнечное и хорошо проветриваемое место для выращивания томатов в открытом грунте. Обеспечьте достаточное пространство между растениями, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха, соблюдая рекомендации на упаковке семян. Удаление нижних листьев и прореживание листьев кустовых сортов может дополнительно улучшить циркуляцию воздуха.

Дополнительные мероприятия

Чтобы предотвратить распространение фитофтороза, избегайте высадки томатов рядом с посевами картофеля, поскольку картофель также восприимчив к этой болезни. Регулярно проверяйте растения на наличие признаков фитофтороза, особенно в летние месяцы, и безопасно утилизируйте сильно зараженные растения. Когда погодные условия благоприятны для развития заболевания, увеличьте частоту обзоров как томатов, так и картофеля.

Напомним, ранее мы рассказывали о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

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