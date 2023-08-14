Дачники пояснили, як зберегти томати від фітофторозу: п'яяк зберегти томати від фітофторозуть надійних способів

Фітофтороз томатів, викликаний грибковою інфекцією Phytophthora infestans, є поширеною проблемою, що вражає томати та картопля. На жаль, як тільки інфекція починає розвиватися, врожай швидко знищується, і навіть збирання помідорів за перших ознак інфекції не може запобігти їх загниванню.

Ідентифікація захворювання

Фітофтороз томатів поширюється переважно повітряно-краплинним шляхом, суперечки якого можуть переноситися вітром на великі відстані до 30 км. Він найбільш поширений у теплих та вологих умовах. Коли томати вражені хворобою, на плодах, що дозрівають, з'являються коричневі вдавлені плями, які згодом поширюються на листя і стебла.

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Профілактика

Щоб мінімізувати ризик захворювання томатів на фітофтороз, рекомендується вирощувати їх у теплиці. Це допомагає зберегти листя сухим і сприяє більш ранньому дозріванню плодів порівняно з вирощуванням у відкритому ґрунті. Дуже важливо уникати висадки томатів у ґрунт або компост, який раніше містив хворі рослини.

Встановіть кілки

Підтримка рослин томатів за допомогою колів, у тому числі чагарникових сортів, необхідна для того, щоб листя не торкалося ґрунту. Якщо ви вирощуєте помідори на відкритому повітрі, захистити рослини від дощу можна, створивши захисне укриття, наприклад парасольку з поліетилену або пластиковий дах. Це запобігає попаданню бризок дощу на листя та знижує ймовірність зараження.

Регулярний полив

Поливайте помідори вранці, щоб дати рослинам висохнути протягом дня, мінімізуючи вологість уночі. Важливо поливати тільки ґрунт або компост, не допускаючи зволоження листя.

Слід уникати надмірного поливу, оскільки це може негативно вплинути на смак помідорів. Підживлюючи томати, вибирайте добрива з високим вмістом калію, наприклад, спеціальні підживлення для томатів, оскільки добрива з високим вмістом азоту можуть збільшити кількість листя та підвищити ймовірність розвитку хвороби.

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Забезпечте вентиляцію

Виберіть сонячне та добре провітрюване місце для вирощування томатів у відкритому ґрунті. Забезпечте достатній простір між рослинами, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря, дотримуючись рекомендацій на упаковці насіння. Видалення нижнього листя та проріджування листя кущових сортів може додатково покращити циркуляцію повітря.

Додаткові заходи

Щоб запобігти поширенню фітофторозу, уникайте висаджування томатів поруч із посівами картоплі, оскільки картопля також сприйнятлива до цієї хвороби. Регулярно перевіряйте рослини на наявність ознак фітофторозу, особливо в літні місяці, та безпечно утилізуйте сильно заражені рослини. Коли погодні умови сприятливі розвитку захворювання, збільште частоту оглядів як томатів, і картоплі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про рослини, які не потрібно вирощувати з помідорами, оскільки це може заманити шкідників, зменшити поживні речовини чи помідори захворіють.

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