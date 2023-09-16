Городники порадили, як вилікувати грунт після помідорів з фітофторозом

Якщо ваша грядка з помідорами зазнала фітофторозу, то потрібно відновити і лікувати ґрунт. Це процес, який може зайняти 3-4 роки, але його можна прискорити за допомогою рослин.

Про це пише Час Дій.

Зокрема, можна використовувати злакові культури, такі як озима пшениця і жито. Вони повинні бути посіяні восени після збору врожаю помідорів, а весною ґрунт потрібно перекопати.

Ще однією корисною опцією є посадка гірчиці на місці, де росли помідори. Цю рослину можна висіяти як восени, так і навесні, і вона сприятиме відновленню стану ґрунту.

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Бобові рослини також відомі своїми властивостями боротьби з хворобами і профілактикою від шкідників завдяки фітонцидам. Їх рекомендується садити восени. Також можна розглянути посів ріпи чи редьки восени або навесні, а потім скосити рослини і перекопати ґрунт.

Нагадаємо, ми вже писали, як боротись з фітофторозом картоплі.

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