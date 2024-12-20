Оккупанты атаковали Киев баллистикой: есть погибший, горят авто, поврежден жилой дом (фото)

В результате ракетной атаки российских войск обломки сбитых снарядов упали в четырех районах Киева — Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском. Это привело к масштабным пожарам на крышах зданий и транспортных средствах. В Голосеевском районе повреждена тепломагистраль, есть один погибший.

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Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, КМВА в Telegram.

Последствия атаки. Источник: КМВА

Последствия атаки. Источник: КМВА

Последствия атаки. Источник: КМВА

Последствия атаки. Источник: КМВА

Последствия атаки. Источник: КМВА

На местах ударов работают экстренные службы, а медики уже госпитализировали двоих пострадавших. В Днепровском районе обломки попали в крышу дома, в то время как в Соломенском и Шевченковском районах зафиксированы масштабные возгорания. В частности, в Голосеевском районе в результате атаки сгорело пять автомобилей. Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.

Напомним, армия РФ атаковала Тернополь.

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