Окупанти атакували Київ балістикою: є загиблий, горять авто, пошкоджено житловий будинок (фото)

Унаслідок ракетної атаки російських військ уламки збитих снарядів впали в чотирьох районах Києва — Голосіївському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському. Це спричинило масштабні пожежі на дахах будівель і транспортних засобах. У Голосіївському районі пошкоджено тепломагістраль, є один загиблий.

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Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко у Telegram, КМВА у Telegram.

Наслідки атаки. Джерело: КМВА

Наслідки атаки. Джерело: КМВА

Наслідки атаки. Джерело: КМВА

Наслідки атаки. Джерело: КМВА

Наслідки атаки. Джерело: КМВА

На місцях ударів працюють екстрені служби, а медики вже госпіталізували двох постраждалих. У Дніпровському районі уламки влучили в дах будинку, тоді як у Солом’янському та Шевченківському районах зафіксовано масштабні загоряння. Зокрема, в Голосіївському районі внаслідок атаки згоріло п’ять автомобілів. Інформація щодо постраждалих і масштабу руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, армія рф атакувала Тернопіль.

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