Оккупанты убегали на украденном мотоцикле: бойцы ВСУ показали уничтожение командного пункта россиян из дрона

Украинские военные ликвидировали командный пункт россиян и боекомплект. Это произошло на одном из восточных направлений фронта.

Видео уничтожения российских интервентов и их боеприпасов попало на видео. Им поделились в Фейсбуке артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Читайте также: Сичеславские артиллеристы показали меткое обезвреживание врага и его техники (видео)

Совместно с аэроразведчиками батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии артиллеристы ударили по скоплению российских оккупантов.

Видео дня

"Работают "Боги войны" – рыцарская артиллерия… Захватчики были настолько испуганы, что скрылись на краденом мотоцикле, покинув своих раненых", – прокомментировали бойцы эти кадры.

Напомним, бойцы ВСУ из дрона заметили вражеского солдата, скрывавшегося под куском брезента. Защитники разбудили его ВОГами и усыпили навеки контрольным сбросом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!