Окупанти тікали на вкраденому мотоциклі: бійці ЗСУ показали знищення командного пункту росіян з дрона

Українські військові ліквідували командний пункт росіян та їхній боєкомплект. Це сталося на одному зі східних напрямків фронту.

Відео знищення російських інтервентів та їхніх боєприпасів потрапило на відео. Ним поділилися у Фейсбуці артилеристи 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

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Спільно з аеророзвідниками батальйону "Свобода" 4-ї бригади Нацгвардії артилеристи вдарили по скупченню російських окупантів.

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"Працюють "Боги війни" – лицарська артилерія… Загарбники були настільки перелякані, що втекли на краденому мотоциклі, покинувши своїх поранених", – прокоментували бійці ці кадри.

Нагадаємо, бійці ЗСУ з дрона помітили ворожого солдата, яких ховався під шматком брезенту. Захисники розбудили його ВОГами та приспали навіки контрольним скиданням.

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