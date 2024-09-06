В пятницу, 6 сентября, российские войска нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области, по предварительным данным, используя пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Обновлено в 15:03: Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в общей сложности пострадавших - 58. У них рваные и резаные раны, переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы. Среди тех, кто в больнице, три человека – тяжелые. Это мужчины 30, 68 и 69 лет.

По его словам, в городе в результате ракетных ударов есть повреждения на нескольких предприятиях. Изуродовано более 30 многоэтажек, детский сад и 27 магазинов. Уничтожены авто, еще 2 побиты.

Оккупанты запустили по Павлограду 5 баллистических ракет: есть пострадавшие и погибший (фото, видео). Источник: Днепропетровская ОВА/Telegram

Оккупанты запустили по Павлограду 5 баллистических ракет: есть пострадавшие и погибший (фото, видео). Источник: Днепропетровская ОВА/Telegram

Оккупанты запустили по Павлограду 5 баллистических ракет: есть пострадавшие и погибший (фото, видео). Источник: Днепропетровская ОВА/Telegram

Оккупанты запустили по Павлограду 5 баллистических ракет: есть пострадавшие и погибший (фото, видео). Источник: Днепропетровская ОВА/Telegram

Ракеты были запущены с территории Воронежской и Ростовской областей России. Вражеские обстрелы были направлены на гражданскую инфраструктуру Павлограда.

По последним данным, количество пострадавших составляет 50 человек. Самому старшему из них 86 лет, самому младшему – 4 года. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Среди пострадавших есть трое детей: 9-летняя девочка и мальчики 11 и 4 года. Два человека, госпитализированные, находятся в тяжелом состоянии, и врачи прилагают все усилия, чтобы их спасти.

Также сообщается об одном погибшем.

Напомним, что KN-23 – это ракета, изготовленная в Северной Корее, официально известная под названием Hwasong-11Ga. Она снаружи напоминает российскую баллистическую ракету "Искандер-М" и южнокорейскую Hyunmoo-2B. Как и "Искандер-М", эта ракета имеет квазибаллистическую траекторию: по достижении высоты примерно 50 км она продолжает движение в атмосфере, где может изменять траекторию полета с помощью аэродинамических рулей.

Наибольшая зафиксированная дальность полета этой ракеты достигает 690 км, а вес боевой части составляет примерно 500 кг.

Напомним, 2 сентября армия РФ атаковала Запорожье и Днепр.

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