'Он не царь, а шут': Подоляк объяснил, почему Россия уже не любит Путина

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Россия перестала любить своего президента Владимира Путина. Ведь он не является "сильным царем".

Об этом он сообщил во время телемарафона. Подоляк отметил, что на России возможен новый мятеж.

"Путин после неудачного мятежа Пригожина доказал, что он не царь, а шут, трусливый человек, не убегающий. Россия его уже не любит. Все, нет сакральности Путина", – сказал Михаил Подоляк.

Он считает, что переворот Пригожина завершился фиаско из-за того, что последний не хотел забирать власть, ведь он бизнесмен, а не политик. В его планы не входило заходить в Москву и брать власть.

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По словам Подоляка, российский президент начал усугублять росгвардию. В частности, он передает туда тяжелое вооружение и спецназ. Это все нужно для того, чтобы росгвардия защищала Путина, однако, по мнению Подоляка, все будет наоборот. Ведь росгвардия может восстать против Кремля.

"Он хочет создать на базе росгвардии вторую армию, опять-таки для внутреннего использования. То есть эта армия должна защищать Путина. Он ошибается. Эта армия будет атаковать Путина", – пояснил он.

Также Михаил Подоляк прогнозирует революционный процесс в России. Во время которого сформируются многие маленькие политические группы, "которые будут идти и что-то себе забирать". Одна из них могла бы перехватить власть и стать вместо Путина.

Напомним, 17 июля Путин провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, во время разговора с которым передал "привет" мертвым российским солдатам.

Также глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что разведка имеет свои источники, которые находятся в прямом контакте с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, ГУР точно предсказало вторжение России еще до начала полномасштабной войны.

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