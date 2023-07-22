'Він не цар, а блазень': Подоляк пояснив, чому Росія вже не любить Путіна

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Росія перестала любити свого президента Володимира Путіна. Адже він перестав бути "сильним царем".

Про це він повідомив під час телемарафону. Подоляк зазначив, що на Росії можливий новий заколот.

"Путін після невдалого заколоту Пригожина довів, що він не цар, а блазень, боягузлива людина, яка не втікає. Росія його вже не любить. Все, немає сакральності Путіна", – сказав Михайло Подоляк.

Він вважає, що переворот Пригожина завершився фіаско через те, що останній не хотів забирати владу, адже він бізнесмен, а не політик. В його плани не входило заходити до Москви та брати владу.

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За словами Подоляка, російський президент почав посилювати росгвардію. Зокрема, він передає туди важке озброєння та спецназ. Це все потрібно для того, аби росгвардія захищала Путіна, проте, на думку Подоляка, буде все навпаки. Адже росгвардія може повстати проти Кремля.

"Він хоче створити на базі росгвардії другу армію, знову-таки для внутрішнього використання. Тобто ця армія мала б захищати Путіна. Він помиляється. Ця армія атакуватиме Путіна", – пояснив він.

Також Михайло Подоляк прогнозує революційний процес на Росії. Під час якого сформується багато маленьких політичних груп, "які будуть йти і щось собі забирати". Одна з них "могла б перехопити владу та стати замість Путіна".

Нагадаємо, 17 липня Путін провів зустріч із губернатором Іркутської області Ігорем Кобзєвим, під час розмови з яким передав "привіт" мертвим російським солдатам.

Також глава ГУР Кирило Буданов розповів, що розвідка має власні джерела, що знаходяться у прямому контакті з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, ГУР точно передбачило вторгнення росії ще до початку повномасштабної війни.

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