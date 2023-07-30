Оранжевый или помаранчевый: Авраменко объяснил, как правильно назвать цвет на украинском

В русском языке существует название для цвета "оранжевый". Многие украинцы путаются, когда пытаются перевести это название.

Исследователь языка и языковед Александр Авраменко объяснил, какие названия удельны для украинского языка. Об этом он рассказал в "Сніданку з 1+1".

По его словам, в украинских словарях есть три прилагательных на обозначение желтого цвета с красноватым оттенком – "жовтогарячий", "помаранчевий" та "оранжевий". Первое слово удельное для украинского языка, а "оранжевий" и "помаранчевий" – заимствованы.

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Впрочем, эти слова уже долгое время существуют в украинском языке, потому не считаются неправильными. Таким образом, для обозначения цвета апельсинов и моркови можно использовать все три прилагательных.

Ранее мы сообщали, как правильно будет украинский "творог".

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