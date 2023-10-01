Оригинальные поздравления для защитниц Украины в стихах и прозе

День защитников и защитниц Украины – государственный праздник, отмечаемый в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Из-за реформы церковного календаря с 2023 года празднование перенесли с 14 на 1 октября. UAportal подготовил лучшие поздравления для защитниц Украины в прозе и стихах.

У такий знаменний день вітаємо всіх жінок та дівчат, хто стоїть на захисті кордонів нашої Батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі та хоробрі. Нехай служба буде спокійною, а життя – яскравим, довгим, а в домі панує тепло, затишок і любов.

Вітаю тебе зі святом всіх хоробрих, які не бояться стати на захист своїх близьких і своєї країни! Від імені всього мирного населення я кажу спасибі тобі й таким, як ти!

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Вітаємо всіх захисниць України, які щодня роблять неймовірне та борються за нашу з вами перемогу! Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до країни не вичерпується навіть у найскладніші миті! Дякуємо, підтримуємо та міцно обіймаємо!

Вітаю з Днем захисника та захисниці!

Хай ні на мить тобі не бракне сил та віри,

Хай мужності буде бездонная криниця

І ніколи не збиваються приціли!

Героїням країни,

Воїнкам світла

Захисницям України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком, ні градом

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати

Низький вам уклін,

І велика подяка!

З Днем захисниці тебе!

Небо завжди голубе,

Буде хай над головою

І красою степовою

Любувалася завжди

Не стрічала, щоб ти біди.

Була весела і відважна,

Сильна, мудра і поважна!

Напомним, в мае 2023 Священный Синод и Архиерейский Собор УПЦ решил, что Украинская Православная Церковь перейдет на Новоюлианский календарь.

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