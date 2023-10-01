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Оригинальные поздравления для защитниц Украины в стихах и прозе

Анастасия Крыщук

Оригинальные поздравления для защитниц Украины в стихах и прозе

День защитников и защитниц Украины – государственный праздник, отмечаемый в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Из-за реформы церковного календаря с 2023 года празднование перенесли с 14 на 1 октября. UAportal подготовил лучшие поздравления для защитниц Украины в прозе и стихах.

У такий знаменний день вітаємо всіх жінок та дівчат, хто стоїть на захисті кордонів нашої Батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі та хоробрі. Нехай служба буде спокійною, а життя – яскравим, довгим, а в домі панує тепло, затишок і любов.

Оригинальные поздравления для защитниц Украины в стихах и прозе

Вітаю тебе зі святом всіх хоробрих, які не бояться стати на захист своїх близьких і своєї країни! Від імені всього мирного населення я кажу спасибі тобі й таким, як ти!

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Вітаємо всіх захисниць України, які щодня роблять неймовірне та борються за нашу з вами перемогу! Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до країни не вичерпується навіть у найскладніші миті! Дякуємо, підтримуємо та міцно обіймаємо!

Оригинальные поздравления для защитниц Украины в стихах и прозе

Вітаю з Днем захисника та захисниці!

Хай ні на мить тобі не бракне сил та віри,

Хай мужності буде бездонная криниця

І ніколи не збиваються приціли!

Оригинальные поздравления для защитниц Украины в стихах и прозе

Героїням країни,

Воїнкам світла

Захисницям України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком, ні градом

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати

Низький вам уклін,

І велика подяка!

Оригинальные поздравления для защитниц Украины в стихах и прозе

З Днем захисниці тебе!

Небо завжди голубе,

Буде хай над головою

І красою степовою

Любувалася завжди

Не стрічала, щоб ти біди.

Була весела і відважна,

Сильна, мудра і поважна!

Напомним, в мае 2023 Священный Синод и Архиерейский Собор УПЦ решил, что Украинская Православная Церковь перейдет на Новоюлианский календарь.

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