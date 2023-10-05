Отрицательно влияет на эмоциональное и физическое состояние: почему нельзя держать дома старые сервизы и посуду с дефектами
Посуда является необходимой составляющей любого дома, ведь мы используем его каждый день. Поэтому существует множество примет и верований, связанных с посудой.
Об этом пишет Время Действий.
Два самых популярных предрассудка:
Оставаемые без применения сервизы:
Часто мы получаем эффектные сервизы в подарок на разные праздники, а также иногда не можем отказаться от приобретения красивых наборов для кофе и чая. Если есть хорошая посуда, ваша кухня становится более уютной и привлекательной. Однако важно не собирать посуду только на полках.
Если в семье нет обычая регулярно использовать эту посуду, лучше подарите ее кому-нибудь. Посуда должна оставаться в активном использовании. Если этого не происходит, это может отрицательно сказаться на физическом и эмоциональном состоянии жильцов дома.
Читайте также: Как найти купюру, которая будет приносить деньги.
Посуда с дефектами
Обычно мы слышали, что нельзя употреблять пищу или напитки из посуды, где есть сколы или трещины, поскольку это может вызвать проблемы и неудачи. Однако важно помнить, что это правило распространяется на любые дефекты, включая стертые рисунки или пятна.
Напомним, мы уже писали, какие приметы прочат беду.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!