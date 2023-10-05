Отрицательно влияет на эмоциональное и физическое состояние: почему нельзя держать дома старые сервизы и посуду с дефектами

Посуда является необходимой составляющей любого дома, ведь мы используем его каждый день. Поэтому существует множество примет и верований, связанных с посудой.

Об этом пишет Время Действий.

Два самых популярных предрассудка:

Оставаемые без применения сервизы:

Часто мы получаем эффектные сервизы в подарок на разные праздники, а также иногда не можем отказаться от приобретения красивых наборов для кофе и чая. Если есть хорошая посуда, ваша кухня становится более уютной и привлекательной. Однако важно не собирать посуду только на полках.

Если в семье нет обычая регулярно использовать эту посуду, лучше подарите ее кому-нибудь. Посуда должна оставаться в активном использовании. Если этого не происходит, это может отрицательно сказаться на физическом и эмоциональном состоянии жильцов дома.

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Посуда с дефектами

Обычно мы слышали, что нельзя употреблять пищу или напитки из посуды, где есть сколы или трещины, поскольку это может вызвать проблемы и неудачи. Однако важно помнить, что это правило распространяется на любые дефекты, включая стертые рисунки или пятна.

Напомним, мы уже писали, какие приметы прочат беду.

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