Негативно впливає на емоційний та фізичний стан: чому не можна тримати вдома старі сервізи та посуд з дефектами

Посуд є необхідною складовою будь-якого дому, адже ми використовуємо його щодня. Тому існує багато прикмет та вірувань, пов'язаних із посудом.

Про це пише Час Дій.

Два найпопулярніші забобони:

Сервізи, що залишаються без застосування:

Часто ми отримуємо ефектні сервізи в подарунок на різні свята, а також іноді не можемо відмовитися від придбання красивих наборів для чаю та кави. Якщо маєте гарний посуд, ваша кухня стає більш затишною та привабливою. Проте важливо не збирати посуд лише на полицях.

Якщо в родині немає звичаю регулярно використовувати цей посуд, краще подаруйте його комусь. Посуд повинен залишатися в активному використанні. Якщо цього не відбувається, це може негативно позначитися на фізичному та емоційному стані мешканців дому.

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Посуд із дефектами

Зазвичай, ми чули, що не можна вживати їжу або напої з посуду, де є сколи або тріщини, оскільки це може викликати негаразди та невдачі. Проте важливо пам'ятати, що це правило поширюється на будь-які дефекти, включаючи стерті малюнки або плями.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети пророкують біду.

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