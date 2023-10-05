Оверсайз и с узорами: топ-3 самых модных моделей осенних свитеров 2023 года

Этой осенью в моде снова оверсайз, узоры и стиль гранж. Каждый найдет себе что-нибудь по душе.

Об этом пишет Радиотрек.

Отдайте предпочтение синему

Несмотря на то, что наиболее модным цветом этой осени красный, на модных подиумах часто можно увидеть тренд на синий трикотаж. Это может быть кобальтовый, цвет океана или моря, сапфировый, или васильковый оттенки.

Вам нравятся узоры

Выберите узорчатые свитера, которые отлично поднимут настроение в пасмурную осеннюю погоду. Графические цветочные мотивы, ацтекские узоры, клетки, тигровые полоски, или даже акварельные мазки в приглушенных тонах – у вас есть выбор. Не менее интересно смотрятся свитера с теннисными мячиками или яркими цветочными рисунками, создающими эффект 3D-сада.

Стиль Джей Хамфри

Если вы хотите подражать стилю Джей Хамфри, героини популярного сериала "Сплетница", выберите свитера с потертостями, полосатые модели, деконструированный гранж, или чрезмерно большие варианты.

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Однотон

Для создания более однотонного образа выберите серый, кофейно-коричневый или песочно-бежевый свитер. Главное – выберите натуральный и высококачественный материал.

Свитер-платье

Рассмотрите возможность носить свитер как платье. Длинные, объемные и комфортные свитера могут стать великолепной альтернативой платьем и идеально сочетаются с высокими сапогами.

Напомним, мы уже писали, какие кардиганы уже вышли из моды.

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