Стилисты назвали три признака антитрендового кардигана сезона-2023

Кардиганы в моде этой осенью, главное – подобрать правильную модель. Мы расскажем, от каких моделей этого вида одежды нужно отказаться.

Об этом пишет Радиотрек.

Так что три кардигана, давно вышедшие из моды, по словам стилистки Елены Галант:

1) на молнии;

2) с меховыми вставками;

3) с капюшоном и рукавом "летучая мышь".

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Как же должен выглядеть стильный кардиган?

Идеальный кардиган на осень должен быть с пуговицами, глубоким V-образным вырезом. Может быть как укороченным, так и удлиненным, с карманами или без.

Признаки стильного кардигана:

1) нейтральный цвет: белый, черный, серый, бежевый, темно-синий;

2) плотная ткань;

3) небольшие почти незаметные пуговицы.

Напомним, мы уже писали, какие стрижки не стоит выбирать женщинам после 40.

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