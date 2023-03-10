Стилісти назвали три ознаки антитрендового кардигана сезону-2023

Кардигани в моді цієї осені, головне – підібрати правильну модель. Ми розкажемо, від яких моделей цього виду одягу необхідно відмовитися.

Про це пише Радіотрек.

Отож три кардигани, які давно вийшли з моди, за словами стилістки Олени Галант:

1) на блискавці;

2) з хутряними вставками;

3) з капюшоном і рукавом "летюча миша".

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Як же має виглядати стильний кардиган?

Ідеальний кардиган на осінь має бути з гудзиками, глибоким V-подібним вирізом. Може бути як укороченим, так і подовженим, з кишенями чи без.

Ознаки стильного кардигану:

1) нейтральний колір: білий, чорний, сірий, бежевий, темно-синій;

2) щільна тканина;

3) невеликі майже непомітні гудзики.

Нагадаємо, ми вже писали, які стрижки не варто обирати жінкам після 40.

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