Стилисты назвали три признака антитрендового кардигана сезона-2023
Кардиганы в моде этой осенью, главное – подобрать правильную модель. Мы расскажем, от каких моделей этого вида одежды нужно отказаться.
Об этом пишет Радиотрек.
Так что три кардигана, давно вышедшие из моды, по словам стилистки Елены Галант:
1) на молнии;
2) с меховыми вставками;
3) с капюшоном и рукавом "летучая мышь".
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Как же должен выглядеть стильный кардиган?
Идеальный кардиган на осень должен быть с пуговицами, глубоким V-образным вырезом. Может быть как укороченным, так и удлиненным, с карманами или без.
Признаки стильного кардигана:
1) нейтральный цвет: белый, черный, серый, бежевый, темно-синий;
2) плотная ткань;
3) небольшие почти незаметные пуговицы.
Напомним, мы уже писали, какие стрижки не стоит выбирать женщинам после 40.
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