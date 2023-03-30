Ожидаем сверхмощную магнитную бурю: на Солнце образовалась огромная дыра размером в 20 раз больше Земли

На Солнце образовалась огромная дыра, превышающая размеры Земли в 20 раз. Согласно данным ученых, из этой дыры выходят солнечные ветры со скоростью 2,9 млн км/ч, которые могут повлиять на магнитное поле Земли и ее спутники.

Об этом пишет издание New York Post. Это явление может привести к негативным последствиям для интернета, мобильных сетей связи и GPS из-за косвенного воздействия на них. Люди могут ощутить на себе последствия магнитной бури.

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Доцент кафедры космической и климатической физики Лондонского университетского колледжа Даниэль Вершарен заявил, что он ожидает, что скорый ветер из этой дыры придет на Землю примерно с вечера пятницы до утра субботы.

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Это уже вторая дыра на Солнце, обнаруженная в течение недавнего периода. Первая дыра появилась 23 марта и вызвала полярное сияние, которое было замечено в более южных широтах, чем обычно. Однако известно, что эта дыра не вызовет столь сильного солнечного шторма, поэтому маловероятно, что появится столько полярных сияний.

Эксперты отмечают, что корональные дыры, как правило, безвредны, и обычно находятся вблизи полюсов Солнца. Это более холодные, менее плотные участки звезды, которые появляются во время менее активной стадии 11-летнего цикла Солнца. Однако, новая дыра более примечательна для ученых, поскольку появилась вблизи экватора Солнца.

В следующем месяце жителям Земли следует подготовиться к геомагнитным колебаниям разной интенсивности. В апреле магнитные бури будут и слабыми, и сильными. Метеозависимым людям следует позаботиться заранее о своем здоровье и узнать об опасных датах апреля.

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