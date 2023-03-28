Магнитные бури: стали известны опасные даты в апреле

В следующем месяце жителям Земли следует подготовиться к геомагнитным колебаниям разной интенсивности. В апреле магнитные бури будут и слабыми, и сильными.

Метеозависимым людям следует позаботиться заранее о своем здоровье, а имеющим хронические заболевания – запастись лекарствами и при ухудшении самочувствия, не медлить с визитом к врачу.

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Слабая магнитная буря ожидается уже 1 апреля, пишут "Окна". Незначительные геомагнитные колебания продлятся 7 и 10 апреля. Бурю средней интенсивности следует ожидать 20 апреля, а вот наиболее сильной буря будет 18 апреля.

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Реакцией организма человека на магнитные бурые колебания могут быть головная боль, бессонница, упадок сил, беспричинная депрессия, скачки давления, могут отмечаться нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

Метеозависимым людям следует в канун бурь и во время них избегать тяжелых физических нагрузок. Старайтесь больше находиться на открытом воздухе и высыпаться.

А еще следует пить много воды и употреблять полезную пищу, особенно важно включить в рацион фрукты и овощи.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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