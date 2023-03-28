Магнітні бурі: стали відомі небезпечні дати у квітні

Наступного місяця мешканцям Землі варто підготуватися до геомагнітних коливань різної інтенсивності. У квітні магнітні бурі будуть й слабкими, й сильними.

Метеозалежним людям варто подбати завчасно про своє здоров'я, а тим, хто має хронічні захворювання – запастися ліками та при погіршенні самопочуття, не зволікати з візитом до лікаря.

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Слабка магнітна буря очікується уже 1 квітня, пишуть "Вікна". Незначні геомагнітні коливання продовжаться 7 та 10 квітня. Бурю середньої інтенсивності варто очікувати 20 квітня, а от найсильнішою буря буде 18 квітня.

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Реакцією організму людини на магнітні бурі коливання можуть бути головний біль, безсоння, знесилення, безпричинна депресія, стрибки тиску, можуть відзначатися порушення в роботі серцево-судинної системи.

Метеозалежним людям варто у переддень бур та під час них уникати важких фізичних навантажень. Намагайтеся більше перебувати на свіжому повітрі та висипатися.

А ще варто пити багато води й вживати корисну їжу, особливо важливо включити в раціон фрукти та овочі.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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