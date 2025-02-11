Ожидается желтый уровень: прогноз магнитных бурь на 12 февраля

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, иногда вызывающее головную боль, усталость и повышенный уровень стресса. Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9, а ее уровень определяется планетарным К-индексом. Если показатель достигает 5 и более, это свидетельствует о сильной магнитной буре.

11 февраля уровень активности снизится до К-индекса 4, что указывает на среднюю магнитную бурю. Подобный уровень бури сохранится и 12 февраля. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC).

Поскольку исследователи обновляют данные каждые три часа, прогноз может изменяться. Потому рекомендуется регулярно проверять актуальную информацию.

Магнитные бури возникают из-за солнечных вспышек, во время которых в космос выбрасывается большое количество заряженных частиц. Взаимодействуя с магнитосферой Земли, они влекут за собой геомагнитные возмущения. Интенсивность таких бур определяется по К-индексу: уровень от 1 до 4 незначителен и обычно не заметен для человека, тогда как магнитные бури с показателем 5 и выше могут отрицательно влиять на самочувствие. Более мощные бури, достигающие К-индекса 7 или 8, могут даже вызвать полярные сияния.

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Из-за изменения атмосферного давления во время магнитных бурь некоторые люди могут испытывать головную боль, слабость и раздражительность. Специальных лекарств от этого явления не существует, однако облегчить состояние можно обычными средствами. Для уменьшения негативного воздействия следует соблюдать правильный режим дня, обеспечивать здоровый сон и сбалансированное питание. Рекомендуется избегать жирной и острой пищи, снизить потребление кофе и алкоголя, а также пить больше воды и травяных чаев. Прогулки на свежем воздухе помогут улучшить самочувствие, однако желательно избегать прямых солнечных лучей. Легкая физическая активность может придать бодрости, а снижение уровня стресса положительно скажется на общем состоянии. Людям с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства. Утром поможет контрастный душ, а вечером – расслабляющая ванна.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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