Очікується жовтий рівень: прогноз магнітних бур на 12 лютого

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, що іноді викликає головний біль, втому та підвищений рівень стресу. Геомагнітна активність вимірюється за шкалою від 0 до 9, а її рівень визначається планетарним К-індексом. Якщо показник досягає 5 і більше, це свідчить про сильну магнітну бурю.

11 лютого, рівень активності знизиться до К-індексу 4, що вказує на середню магнітну бурю. Подібний рівень бурі збережеться і 12 лютого. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC).

Оскільки дослідники оновлюють дані кожні три години, прогноз може змінюватися. Тому рекомендується регулярно перевіряти актуальну інформацію.

Магнітні бурі виникають через сонячні спалахи, під час яких у космос викидається велика кількість заряджених частинок. Взаємодіючи з магнітосферою Землі, вони спричиняють геомагнітні збурення. Інтенсивність таких бур визначається за К-індексом: рівень від 1 до 4 незначний і зазвичай не помітний для людини, тоді як магнітні бурі з показником 5 і вище можуть негативно впливати на самопочуття. Потужніші бурі, що досягають К-індексу 7 або 8, можуть навіть викликати полярні сяйва.

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Через зміну атмосферного тиску під час магнітних бур деякі люди можуть відчувати головний біль, слабкість і дратівливість. Спеціальних ліків від цього явища не існує, однак полегшити стан можна звичайними засобами. Для зменшення негативного впливу варто дотримуватися правильного режиму дня, забезпечувати здоровий сон і збалансоване харчування. Рекомендується уникати жирної та гострої їжі, зменшити споживання кави й алкоголю, а також пити більше води та трав’яних чаїв. Прогулянки на свіжому повітрі допоможуть покращити самопочуття, однак бажано уникати прямих сонячних променів. Легка фізична активність може додати бадьорості, а зниження рівня стресу позитивно позначиться на загальному стані. Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати й мати під рукою необхідні ліки. Вранці допоможе контрастний душ, а ввечері – розслаблююча ванна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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