Партию токсичных авокадо завезли в Украину из Перу

Госпродпотребслужба в Ивано-Франковской области сообщила об изъятии из обращения опасной партии авокадо из Перу. Фрукты содержали кадмий – тяжелый металл, токсичный для человека.

Авокадо было экспортировано из Польши и получило одесское предприятие. Партия содержала 1200 кг авокадо.

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Кадмий – тяжелый металл, который может вызвать повреждение легких, почек, желудочно-кишечного тракта и костей. Он также может вызвать рак.

Отравление кадмием может привести к таким симптомам как кашель, одышка, слабость, сонливость, боль в спине.

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Госпродпотребслужба предупреждает операторов рынка, осуществляющих обращение вышеупомянутой продукции, о необходимости изъять ее из обращения и в срок не более двух рабочих дней в письменном виде информировать об обнаруженном несоответствии Главное управление Госпродпотребслужбы.

В случае обнаружения опасной продукции следует уведомлять об этом горячую линию Госпродпотребслужбы по номеру 0-800-500-171.

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