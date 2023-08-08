Партію токсичних авокадо завезли в Україну з Перу

Держпродспоживслужба в Івано-Франківській області повідомила про вилучення з обігу небезпечної партії авокадо з Перу. Фрукти містили кадмій – важкий метал, який є токсичним для людини.

Авокадо було експортовано з Польщі і його отримало одеське підприємство. Партія містила 1200 кг авокадо.

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Кадмій – це важкий метал, який може викликати пошкодження легенів, нирок, шлунково-кишкового тракту та кісток. Він також може викликати рак.

Отруєння кадмієм може призвести до таких симптомів, як кашель, задишка, слабкість, сонливість, біль у спині.

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Держпродспоживслужба попереджає операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції, про необхідність вилучити її з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби.

У разі виявлення небезпечної продукції потрібно повідомляти про це на гарячу лінію Держпродспоживслужби за номером 0-800-500-171.

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