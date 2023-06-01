Пассажиры 'мертвого рейса' N47BA в США могли погибнуть от недостатка кислорода: что показал черный ящик

25 октября 1999 года самолет Learjet 35 компании SunJet Aviation вылетел из международного аэропорта Орландо во Флориде, направляясь в Даллас. Менее чем через 15 минут после взлета, когда он поднялся на крейсерскую высоту 39 тысяч футов, управление воздушным движением потеряло связь с самолетом.

Спустя почти четыре часа после вылета из Орландо и на более чем тысячу миль отклонения от курса, запасы топлива самолета закончились в небе высоко над Южной Дакотой. В 12.13 по местному времени он разбился на пастбище фермы Хоффмана. На борту было шесть человек. Два члена экипажа, четыре пассажира. Ни один не выжил.

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Learjet 35, зарегистрированный как N47BA, был частным самолетом, перевозившим важных людей. Во время вылета из Орландо, штат Флорида, 25 октября 1999 среди пассажиров были легенда PGA Пейн Стюарт, бывший футбольный защитник Роберт Фрейли, президент гольф-агентства Стюарта Van Arden и Брюс Борланд, архитектор поля для гольфа из компании Джека Никлауса. Были также два пилота, Майкл Клинг и Стефани Беллегарриг. Всего на борту небольшого самолета находились шесть человек, которые должны были совершить трехчасовой перелет.

Издание IFLScience сообщает, что в салоне произошла разгерметизация. Экипажу не удалось получить дополнительный кислород в достаточном количестве, поэтому у членов экипажа и пассажиров произошла гипоксия.

Как при постепенном, так и при быстром падении давления люди в самолете испытывают когнитивные нарушения и потерю сознания, поскольку кислород в салоне уменьшается, что, вероятно, привело к нетрудоспособности пилотов в этом случае. С этого момента автопилот поддерживал высоту и прямой курс, пока он не мог это делать. Почти четыре часа самолет летел без никого за штурвалом", – говорится в сообщении.

Причина разгерметизации на N47BA пока неизвестна, но записи черного ящика показывают, что в последние минуты полета никто не спал. Вполне возможно, что все члены экипажа были без сознания или скончались после последнего контакта с диспетчерами.

Но что именно произошло на борту Learjet 35, пока неизвестно.

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