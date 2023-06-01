Пасажири 'мертвого рейсу' N47BA у США могли загинути від нестачі кисню: що показала чорна скринька

25 жовтня 1999 року літак Learjet 35 компанії SunJet Aviation вилетів з міжнародного аеропорту Орландо у Флориді, прямуючи до Далласа. Менш ніж через 15 хвилин після зльоту, коли він піднявся на крейсерську висоту 39 000 футів, управління повітряним рухом втратило зв'язок з літаком.

Майже через чотири години після вильоту з Орландо та на більш ніж тисячу миль відхилення від курсу, запаси палива літака закінчилися в небі високо над Південною Дакотою. О 12:13 за місцевим часом він розбився на пасовищі ферми Хоффмана. На борту було шестеро людей. Два члени екіпажу, чотири пасажири. Жоден не вижив.

Читайте також: Синдром "ходячого трупа" та Аліси в країні чудес: названі п‘ять найрідкісніших психічних захворювань

Відео дня

Learjet 35, зареєстрований як N47BA, був приватним літаком, який перевозив важливих людей. Під час вильоту з Орландо, штат Флорида, 25 жовтня 1999 року серед пасажирів були легенда PGA Пейн Стюарт, колишній футбольний захисник Роберт Фрейлі, президент гольф-агентства Стюарта Van Arden і Брюс Борланд, архітектор поля для гольфу з компанії Джека Ніклауса. Були також два пілоти, Майкл Клінг і Стефані Беллегарріг. Загалом на борту невеликого літака перебувало шість осіб, які мали здійснити тригодинний переліт.

Видання IFLScience повідомляє, що в салоні сталася розгерметизація. Екіпажу не вдалося отримати додатковий кисень у достатній кількості, тому у членів екіпажу та пасажирів сталася гіпоксія.

"Як при поступовому, так і при швидкому падінні тиску люди в літаку відчувають когнітивні порушення та втрату свідомості, оскільки кисень у салоні зменшується, що, ймовірно, призвело до непрацездатності пілотів у цьому випадку. З цього моменту автопілот підтримував висоту та прямий курс, поки він не міг це робити. Майже чотири години літак летів без нікого за штурвалом", – зазначається у повідомленні.

Причина розгерметизації на N47BA досі невідома, але записи чорної скриньки показують, що в останні хвилини польоту ніхто не спав. Цілком можливо, що всі члени екіпажу були без свідомості або померли після останнього контакту з диспетчерами.

Але що саме сталося на борту Learjet 35, досі невідомо.

Нагадаємо, ми вже писали, про знайдений у Афінах глек з дивними надписами, які, ймовірно застосовувалась в чорній магії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!