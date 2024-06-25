Пехота на первом месте: в Lobby X рассказали о самых популярных вакансиях в армии

В Украине проводится рекрутинг в армию. В результате некоторые должности в ВСУ стали популярнее других.

Об этом сообщил основатель рекрутингового агентства Lobby X Владислав Грезев в комментарии "РБК-Украина". По его словам, на первом месте - пехота.

Он отметил, что больше людей нужно в пехоту, поэтому запрос на эту должность на первом месте. Второе звено заняли профессии, касающиеся медицинской специальности, а на третьем – штабные должности. Далее в списке следуют вакансии, касающиеся транспортировки, ИТ и сферы беспилотных систем.

"Но стоит заметить, что если говорить об IT, то по одной вакансии, как правило, одна должность. Все, что касается боевых специальностей, медицинских, за каждой вакансии может быть много должностей. То есть если есть вакансия оператор дрона, то велика вероятность, что ищут не одного человека, а 10-15", – сказал Владислав Грезев.

Он подчеркнул, что информация о количестве должностей, стоящих за одной вакансией, секретна, поэтому ее нельзя публиковать, ведь в противном случае будет раскрыта укомплектованность подразделений.

"У нас опять же конкурируют штабные должности(в среднем 53 отзыва) и IT (в среднем 78 отзывов). У них примерно одинаковое количество отзывов за все время нашей работы", – пояснил он.

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По его словам, вторую позицию по количеству отзывов занимают должности, связанные с дронами – 34 отзыва в среднем, и пресс-служба – 90 отзывов. Кроме этого, популярные должности связаны с категорией "другое" (повара), транспортом, медициной, разведкой на земле и пехотой.

В то время как меньше всего отзывов имеет специальность авиация, но там всего 16 вакансий, а за все время откликнулось 400 человек.

Однако отслеживать динамику заинтересованности в рекрутинге отслеживать сложно, ведь среднее количество отзывов на одну вакансию не показывает реальную ситуацию.

"Может быть такое, что по одной вакансии есть одна должность. Может быть больше, зависит. То есть 100% на каждую вакансию куча должностей, потому что нужны специалисты, которые могут управлять разными средствами, бронированными, вести огонь и т.д.", – добавил Грезев.

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