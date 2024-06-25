Піхота на першому місці: в Lobby X розповіли про найпопулярніші вакансії в армії

В Україні проводять рекрутинг в армію. В результаті деякі посади в ЗСУ стали більш популярні за інші.

Про це повідомив засновник рекрутингової агенції Lobby X Владислав Грезєв у коментарі "РБК-Україна". За його словами, на першому місці піхота.

Він зауважив, що найбільше людей потрібно в піхоту, тому запит на цю посаду на першому місці. Другу ж ланку зайняли професії, що стосується медичної спеціальності, а на третьому – штабні посади. Далі в списку йдуть ті вакансії, які стосуються транспортування, ІТ та сфери безпілотних систем.

"Але варто зауважити, що якщо говорити про IT, то за однією вакансією, як правило одна посада. Все, що стосується бойових спеціальностей, медичних, за кожною вакансією може бути багато посад. Тобто якщо є вакансія оператор дрона, то велика ймовірність, що шукають не одну людину, а 10-15", – сказав Владислав Грезєв.

Він наголосив, що інформація про кількість посад, що стоїть за однією вакансією, є секретною, тому її не можна публікувати, адже в іншому випадку буде розкрита укомплектованість підрозділів.

"У нас знову ж таки конкурують штабні посади (у середньому 53 відгуки) та IT (у середньому 78 відгуків). Вони мають приблизно однакову кількість відгуків за весь час нашої роботи", – пояснив він.

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За його словами, другу позицію за кількістю відгуків займають посади, повʼязані з дронами – 34 відгуки в середньому, та пресслужба – 90 відгуків. Крім цього, популярні посади повʼязані з категорією "інше" (кухарі), транспортом, медициною, розвідкою на землі та піхотою.

Тоді як найменше відгуків має спеціальність авіація, але там всього 16 вакансій, а за весь час відгукнулося 400 людей.

Проте відстежувати динаміку зацікавленості в рекрутингу відстежувати складно, адже середня кількість відгуків на одну вакансію не показує реальну ситуацію.

"Може бути таке, що за однією вакансією є одна посада. Може бути більше, залежить. Тобто 100% на кожну вакансію купа посад, бо потрібні фахівці, які можуть управляти різними засобами, броньованими, вести вогонь тощо", – додав Грезєв.

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